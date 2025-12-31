Accidentes en festividades dejan al menos 368 lesionados en El Salvador

La fuente indicó en X que estas víctimas se han registrado entre el 23 y 30 de diciembre, producto de 524 accidentes en calles y carreteras.

Según Protección Civil, las autoridades han registrado solo un ahogado y no precisó la cifra de fallecidos en accidentes en este período, además de computar la detención de 55 personas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los datos de un observatorio gubernamental dan cuenta de la muerte de 1.234 personas desde el 1 de enero y 13.239 lesionados en 22.204 accidentes.

Esto representa una caída del 5 % en el número de muertes, un incremento del 11 % de lesionados y un alza del 10 % en accidentes en el 2025, respecto al 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador ha atendido 20 incendios estructurales, 18 en basureros y 16 en vehículos, además de computar 115 personas quemadas con pólvora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El decomiso de productos pirotécnicos prohibidos por su riesgo y potencia suman unos 45.665, de acuerdo con los datos de los Bomberos.