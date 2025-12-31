Al menos 40 muertos en un ataque atribuido a paramilitares en sur de Sudán, según fuentes

El ataque tuvo lugar en la noche del martes contra zonas en el noroeste de Dilling, donde un proyectil impactó en un club deportivo cerca del cuartel general del Cuerpo de Transporte, acabando con la vida de al menos a 40 personas e hiriendo a otras 25, de acuerdo con las fuentes, que pidieron el anonimato.

Algunos de los heridos fueron trasladados al hospital militar, mientras que otros al Hospital Universitario de Dilling, dijeron, y añadieron que también hubo bajas entre los militares del Ejército en el cuartel general del Cuerpo de Transporte, pero se desconoce el número exacto, ya que la zona fue acordonada y se prohibió el acceso a los civiles.

Tras el ataque, las autoridades de seguridad suspendieron inmediatamente el servicio de internet satelital Starlink, lo que dificultó la obtención de información precisa y actualizada sobre el número de víctimas civiles.

Esta acción se produce en un momento de escalada militar continua en Kordofán del Sur, en medio de temores a que la expansión de los enfrentamientos agrave aún más la situación humanitaria en el estado.

Las FAR y el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N, en inglés), aliado de los paramilitares, llevan más de dos años asediando Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, y Dilling, y desde entonces los enfrentamientos no han cesado en la zona en las carreteras que conducen a las dos ciudades.

En la jornada de ayer martes, SPLM-N anunció que sus fuerzas junto con las FAR "se hicieron con el control de la zonas de Kiga al Taqatoa, Al Balf, y Hayar Dleiba, de importancia estratégica en el estado Kordofán del Sur" en el marco de sus operaciones para seguir avanzando en ese extenso estado meridional de Sudán.

Tras la toma de la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte, las FAR se han hecho con casi todo Darfur y ahora están centrando su campaña militar en la vecina región de Kordofán, al este, donde el Ejército sudanés está tratando de contener el avance de los paramilitares en esta estratégica zona que les daría acceso al norte y este del país.

La guerra en Sudán iniciada en abril de 2023 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de más de 13 millones y que más de la mitad de la población se enfrente a niveles de inseguridad alimentaria agudos, según la ONU.