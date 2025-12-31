Al menos cinco heridos en la ciudad ucraniana de Odesa durante un ataque nocturno ruso

El ataque ruso, que tuvo objetivos en el norte, sur y este del territorio ucraniano, dejó cinco víctimas heridas en la ciudad costera de Odesa, informó en Telegram el jefe de la Administración Militar de esa urbe, Serguí Lisak.

"Cinco personas resultaron heridas en el ataque nocturno del enemigo: dos adultos y tres niños. Actualmente, algunas zonas de la ciudad se encuentran sin electricidad" y "algunos residentes se encuentran temporalmente sin suministro de agua y calefacción", señaló Lisak.

En su parte de este miércoles, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó que había destruido 101 drones rusos en el ataque aunque se registraron 20 impactos en once puntos del país.