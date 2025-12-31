Bangladés despide a la "Begum" Khaleda Zia con un funeral multitudinario que paraliza Daca

Las imágenes difundidas por el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) muestran una multitud inabarcable de seguidores rodeando el féretro en la capital, una movilización masiva que ha obligado al Gobierno a desplegar a más de 10.000 agentes de las fuerzas de seguridad para blindar la ciudad, según confirmaron a EFE fuentes del Ejecutivo.

Tras la oración en Daca el cortejo fúnebre se ha trasladado al mausoleo de Ziaur Rahman, expresidente y esposo de la fallecida, donde Zia será enterrada, para gesto simbólico que reunirá a la pareja fundacional de la dinastía política que rivalizó durante décadas con la familia de la también ex primera ministra Sheikh Hasina.

Zia, que ocupó el cargo de primera ministra de Bangladés en dos períodos, entre 1991 y 1996, y entre 2001 y 2006, falleció ayer en Daca tras años de deterioro debido a una cirrosis y a anos de encarcelamiento político.

El fallecimiento de Zia y la huida a la India de Hasina, sobre la que pesa una condena a muerte, supone el final de una etapa de medio siglo en la política de Bangladés marcada por la confrontación entre las dos 'begum', un título honorífico musulmán reservado a las damas de alto rango con el que eran conocidas ambas líderes.

Bangladés celebrará las primeras elecciones desde la caída de Hasina en febrero de 2026.

El hijo de Zia, Tarique Rahman, que regresó este mes a Bangladés tras 17 años de exilio en Londres, anunció el pasado lunes que será candidato del BNP en los próximos comicios generales del 12 de febrero.