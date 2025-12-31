Brasil dice que hará gestiones ante China para mitigar restricción a sus ventas de carne

El Gobierno brasileño, de forma coordinada con el sector privado, "seguirá haciendo gestiones ante el Gobierno chino, tanto a nivel bilateral como en el ámbito de la OMC (Organización Mundial del Comercio), con el fin de mitigar el impacto de la medida y defender los intereses legítimos de los trabajadores y productores del sector", asegura un comunicado divulgado por el Gobierno.

La nota, suscrita conjuntamente por los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores y Desarrollo, Industria y Comercio, fue divulgada poco después de que Pekín anunciara salvaguardas sobre sus importaciones de carne bovina para proteger a los productores locales.

China anunció que, a partir del 1 de enero de 2026 y por un plazo de tres años, cobrará aranceles del 55 % sobre las importaciones de carne bovina que superen las cuotas establecidas para cada uno de los países que abastecen a la segunda mayor economía mundial.

En el caso específico de Brasil, la cuota de importaciones en 2026 será de 1,1 millones de toneladas. El volumen que ingrese dentro de ese límite pagará un arancel del 12 % y el que supere el listón será gravado con un 55 % adicional (67 % en total).

La cuota establecida para Brasil es muy inferior a las exportaciones de carne bovina por 1,52 millones de toneladas que el país ya colocó en China en los primeros once meses de 2025, año en el que prevé que los embarques alcancen las 1,7 millones de toneladas.

Según el Gobierno brasileño, China es el destino del 54 % de las exportaciones de carne bovina de Brasil, que es el mayor abastecedor del gigante asiático.

Los mayores compradores del producto brasileño tras China son Estados Unidos, con 244.593 toneladas entre enero y noviembre, y la Unión Europea (UE), con 117.014 toneladas en el mismo período.

Teniendo en cuenta que las exportaciones de carne bovina brasileña a China en los once primeros meses de este año sumaron 8.000 millones de dólares, los productores del país calculan que la restricción afectará ventas por cerca de 3.000 millones de dólares.

El Gobierno brasileño aseguró en su comunicado que está siguiendo el asunto "con atención", pero admitió que las salvaguardas son instrumentos de defensa comercial previstos por la OMC para tratar picos de importación, que no afectan a un país en particular sino a todos los vendedores.

Las patronales del sector aseguran que las medidas chinas obligarán a Brasil a intentar colocar en otros mercados parte de la carne bovina que venía vendiendo a China.

La medida "altera las condiciones de acceso al mercado" e "impone la necesidad de reorganización de los flujos de producción y exportación", afirmaron en nota conjunta la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec) y la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA).