Caricom pide "hablar con una sola voz y actuar con madurez" ante tensiones en el Caribe

"Los recientes acontecimientos internacionales, incluidas las tensiones geopolíticas en nuestra región y las decisiones de política exterior que afectan a los caribeños, nos recuerdan una verdad fundamental: nadie vendrá a salvarnos. Debemos salvarnos nosotros mismos", aseveró en un comunicado.

Las divisiones se han agravado en el seno de la organización caribeña, integrada por 15 países, a raíz del despliegue militar estadounidense en el Caribe y sus acciones contra Venezuela.

Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, que asume la presidencia de Caricom del 1 de enero al 30 de junio de 2026, reconoció que "las diferentes perspectivas nacionales se han desarrollado de una manera que ha atraído la atención regional e internacional".

"Caricom nunca fue concebida como un espacio libre de desacuerdos. Fue creada como un foro donde las diferencias pudieran abordarse de forma constructiva, interna y con la comprensión compartida de que nuestra fuerza colectiva es mayor que cualquier asunto individual que se nos presente", subrayó.

En su opinión, esta realidad "no exige aislamiento, sino una coordinación más sólida, un propósito más claro y una solidaridad más profunda".

En esta línea, llamó a renovar el compromiso con los principios que sustentan la organización, fortalecer sus instituciones y mejorar los procesos de consulta con el fin de abrir un diálogo basado en "el respeto mutuo y la responsabilidad regional".

El origen de la escalada de las tensiones internas fue un comunicado a mediados de mes de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien aseguró que Caricom ya "no es un socio confiable", lo que recibió duras críticas de otros países miembro como Antigua y Barbuda.

"Una organización que opta por menospreciar a nuestro mayor aliado, EE.UU., pero que apoya al narcogobierno de (Nicolás) Maduro, es una organización que claramente ha perdido el rumbo", dijo Persad-Bissessar.

Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.