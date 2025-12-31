Coalición saudí reafirma que el envío emiratí para Yemen eran armas y vehículos militares

Al Maliki, un oficial de la Fuerza Aérea saudí, respondió en un comunicado en la red social X al desmentido en el que ayer martes las autoridades emiratíes expresaron su "sorpresa" por el ataque contra el cargamento, del que dijeron que no tenía como destino ninguna de las partes en conflicto sino que era para las fuerzas emiratíes en la zona.

En su relato de lo sucedido, afirmó que los dos barcos procedentes de Emiratos entraron en el puerto yemení de Mukalla "violando los procedimientos establecidos" sin autorización, además de haber desactivado "los sistemas de rastreo e identificación antes de entrar en aguas territoriales yemeníes".

Según Al Maliki, “tras documentar el proceso de llegada y descarga” del material “se informó a altos funcionarios de Emiratos Árabes (EAU) que este apoyo no debía salir del puerto de Mukalla para evitar que llegase a las zonas de conflicto” en las provincias orientales de Hadramaut y Al Maha, fronterizas con Arabia Saudí y Omán.

Sin embargo, a pesar de esa advertencia y “sin notificar al Reino”, ese material fue transferido a la Base Aérea de Riyan, al este de Mukalla.

Al Maliki detalló que en esa base no había "más de 10 efectivos emiratíes" junto con las fuerzas "que participan en la escalada", en aparente referencia al Consejo de Transición del Sur (CTS), el grupo separatista que controla amplias zonas del sur del Yemen y que expandió su control territorial en las últimas semanas.

Los vehículos fueron devueltos posteriormente al puerto, si bien los contenedores de armas permanecieron en la base de Riyan, incluso cuando la coalición recibió "información confirmada" de que se distribuirían por Wadi y en el desierto de Hadramaut, donde las fuerzas del CTS luchan contra tribus respaldadas por Arabia Saudí.

En ese contexto la coalición saudí desarrolló una "operación militar limitada" antes del amanecer del martes, "de manera que se garantizara la seguridad de las vidas y las instalaciones en el puerto" cumpliendo con las reglas de enfrentamiento de la coalición.

El militar añadió que los contenedores con armas aún seguían en la base de Riyan.

EAU reaccionó ayer al bombardeo saudí y al ultimátum posterior que tanto Riad como el gobierno yemení reconocido internacionalmente les dieron para que retirara sus tropas del país en un plazo de 24 horas expresando sorpresa, negando que llevara armas a los secesionistas del sur y confirmando su marcha del Yemen.

Ese ataque saudí expuso las grietas entre Arabia Saudí y Emiratos en el Yemen, donde ambos nominalmente apoyan al gobierno reconocido internacionalmente en su lucha contra los rebeldes hutíes, pero donde los emiratíes respaldan a los secesionistas que quieren reinstaurar el Estado independiente de Yemen del Sur.

Tanto Arabia Saudí como Emiratos apuntan que la actual crisis podría beneficiar a los hutíes, quienes podrían consolidar posiciones y explotar la fragmentación de la coalición, en el marco de un conflicto de más de una década que ha causado un colapso humanitario en el país.

Este movimiento insurgente chií respaldado por Irán inició un golpe en 2014 capturando Saná y amplias regiones del norte y oeste del Yemen. Representan el principal adversario de la coalición y el Gobierno reconocido, controlando la capital y zonas estratégicas que incluyen accesos al mar Rojo.