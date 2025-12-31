Detenidos en Turquía otras 125 sospechosos de preparar ataques yihadistas por Año Nuevo

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó hoy de que los arrestos se produjeron en una operación realizada en 25 de las 81 provincias de Turquía.

Ya ayer, el ministro indicó que 357 sospechosos de pertenecer a Estado Islámico habían sido detenidos, 127 de ellos en Ankara, la capital, y en Estambul, la mayor ciudad del país.

Las fuerzas de seguridad turcas han estado llevando a cabo operaciones en varias ciudades durante las últimas dos semanas ante los informes de inteligencia de que Estado Islámico estaba preparando ataques contra las celebraciones de Año Nuevo.

En concreto, se cree que al menos 41 de los detenidos ayer en Estambul planeaban atentados.

El pasado lunes, nueve personas -tres policías y seis supuestos terroristas- murieron en un tiroteo en una localidad en la provincia de Yalova, a unos cien kilómetros al sur de Estambul.

Otros ocho policías y un vigilante municipal resultaron heridos.

La Oficina del Gobernador de Ankara anunció hoy que se van a desplegar más de 20.000 agentes de la Policía y la Gendarmería, en más de 640 ubicaciones, como parte del dispositivo de seguridad para Año Nuevo.

En Estambul, las medidas de seguridad incluyen el despliegue de 50.000 agentes.

En la madrugada del Año Nuevo de 2017, un terrorista yihadista tiroteó mortalmente a 39 personas en una discoteca de Estambul.

Desde entonces las autoridades turcas redoblan la vigilancia alrededor de la celebraciones de Año Nuevo.