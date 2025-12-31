Diana Ross, un homenaje a EEUU, confeti y frío marcarán el Fin de Año en Times Square

La apodada 'Reina de la Motown', de 81 años, es la estrella de la celebración en el corazón de Manhattan, en la que actuarán también la cantante sueca de pop Robyn, los abanderados del 'country' Maren Morris y Little Big Town, el rapero B-o.B. y la joven sensación del regional mexicano Xavi, entre otros.

La fiesta en el famoso cruce de avenidas para dar la bienvenida al nuevo año es una de las grandes atracciones turísticas de la ciudad y atrae multitudes, por lo que las autoridades blindan el centro horas antes para evitar incidentes y se forman largas filas para acceder a la plaza llena de pantallas.

Las temperaturas bajo cero no son obstáculo para decenas de miles de personas que comienzan a entrar en el recinto a partir de las tres de la tarde pese a unas duras condiciones, pues no hay aseos públicos ni se permite llevar sillas ni paraguas, y si uno sale de su sitio se arriesga a perderlo.

El culmen son los 60 segundos que preceden a la medianoche, en los que la famosa bola de cristal desciende por el poste que corona uno de los rascacielos, tras lo que se apagan todas las luces y se ilumina un letrero con los números del año entrante mientras cae más de una tonelada de confeti.

Como curiosidad, la bola que descenderá hoy, la novena desde que comenzó la tradición en 1907, es nueva y muy diferente a la esfera de madera y metal que se usaba al principio, pues por primera vez tiene cristales redondos, más de 5.000, y un sistema interactivo para su iluminación.

Este año, además, se incluirá un pequeño homenaje a EE.UU. como pistoletazo de salida a su 250 aniversario, con una segunda oleada de confeti con los colores de la bandera estadounidense y la emisión del himno 'America the Beautiful' cantado por Ray Charles.

El alcalde saliente, el demócrata Eric Adams, será el encargado de presionar el botón que ejecuta el descenso de la bola de cristal, cerrando un mandato que comenzó precisamente con su investidura en esa misma celebración.

Su sucesor, el también demócrata Zohran Mamdani, jurará el cargo en una ceremonia privada.

La Policía de Nueva York indicó ayer martes que no hay amenazas específicas contra el evento, que supone el operativo más complejo del año, pero ha aumentado la seguridad, con un mayor despliegue de efectivos en la ciudad y un refuerzo en la revisión de los asistentes dentro del propio recinto.

La jefa de Policía, Jessica Tisch, explicó que los cambios se deben a datos internos de las autoridades y "lo que hemos visto en todo el mundo en cuanto a terrorismo". El último incidente fue en 2023, cuando un hombre agredió a tres policías con un machete cerca del perímetro de seguridad.