Diplomática de EEUU reafirma compromiso de Washington con Honduras tras reunión con Asfura

Durante el encuentro, la diplomática estadounidense subrayó el interés de EE.UU. en "trabajar con Honduras en prioridades regionales compartidas", entre las que mencionó "poner fin a la inmigración ilegal, la seguridad y el crecimiento económico", indicó la legación diplomática en la red social X.

Asfura recibió durante la campaña el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad” y afirmó que, de llegar al poder, ambos podrían “combatir a los narcocomunistas”.

Ese apoyo generó rechazo en sectores políticos y sociales de Honduras, así como en otros países de la región, que denunciaron una injerencia extranjera en el proceso electoral.

El pasado día 24, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Asfura, del conservador Partido Nacional, presidente electo de Honduras, tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, consiguió 1.479.822 votos, seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien obtuvo 1.452.796 sufragios, de acuerdo con la resolución del CNE.

En tercer lugar se situó la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 705.428 votos.