El aeropuerto de Ciudad de México suspende temporalmente aterrizajes debido a niebla

A través de sus redes sociales, el principal aeropuerto del país señaló que la afectación se limita a las llegadas, mientras que las salidas de vuelos continúan realizándose con normalidad.

“Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad”, indicó el AICM en su mensaje.

El aeropuerto añadió que mantendrá informados a los usuarios conforme evolucione la situación meteorológica y se normalicen las condiciones para las operaciones aéreas.

La presencia de neblina es un fenómeno recurrente en la capital mexicana, especialmente durante las primeras horas del día y en determinadas temporadas del año, y suele provocar retrasos o desvíos de vuelos, en particular en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de América Latina.

Autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados mantenerse atentos a la información oficial del AICM y de sus aerolíneas, así como prever posibles demoras en la llegada de aeronaves mientras se restablecen plenamente las operaciones.