FundéuRAE: "feliz 2026”, sin punto ni espacio tras el primer dos

En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como “Os deseamos un feliz y próspero 2.026”, “Se prevé un presupuesto para 2.026 de 150 millones” o “Llega la baliza que necesitarás este 1 de enero de 2.026”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, en los números que designan los años nunca se utiliza punto, coma ni espacio entre las unidades de millar y las de centena.

Cuestión distinta es que ese número no exprese un año en sí, sino una cantidad de años, caso en el que sí es posible introducir un espacio fino (“Hace 40 000 años”), pero no el punto ni la coma, de modo que no serían apropiadas las siguientes grafías: “Hace 40.000 años” ni “Hace 40,000 años”.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir “Os deseamos un feliz y próspero 2026”, “Se prevé un presupuesto para 2026 de 150 millones” y “Llega la baliza que necesitarás este 1 de enero de 2026”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.