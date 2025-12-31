Gobierno Trump congela ayudas de cuidado infantil en Minnesota por acusaciones de fraude

"Hemos congelado todos los pagos de servicios de cuidado infantil al estado de Minnesota. Probablemente hayan leído sobre las graves acusaciones de que el estado de Minnesota ha desviado millones de dólares de los contribuyentes a guarderías fraudulentas en todo el estado durante la última década", escribió en un mensaje en X el vicesecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O'Neill.

O'Neill menciona en su mensaje a Nick Shirley, un youtuber conservador con casi un millón de seguidores que la pasada semana publicó un vídeo que documenta una visita reciente suya a Minnesota para investigar casos de fraude.

El metraje incluye imágenes de guarderías que reciben fondos públicos y que aparecen vacías o abandonadas.

El video ha dado nuevo impulso a los ataques del Gobierno Trump contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la comunidad somalí de este estado, así como contra la congresista Ilhan Omar, que representa al distrito 5 de Minnesota y que desde hace tiempo es objeto de los ataques más furibundos por parte del presidente estadounidense, que ha llamado "basura" a los inmigrantes de Somalia.

Miembros del Gabinete Trump o figuras políticamente cercanas, como el multimillonario Elon Musk, han redoblado en los últimos días sus denuncias de que oleadas de migrantes somalíes en Minnesota han reemplazado a otras comunidades en este estado, afectando los mapas electorales, y alertan de que esto es un caso que valida la llamada teoría del "Gran reemplazo".

O'Neill asegura en su mensaje que ha pedido a Walz "una auditoría exhaustiva de estos centros" que incluye el reporte de registros de asistencia, licencias, quejas o inspecciones y que su Departamento ha habilitado una línea telefónica y una dirección de correo electrónico específicas para denunciar fraudes.

Los fraudes en cuidado infantil en Minnesota se llevan denunciando desde 2014, habiéndose destapado casos que involucran la malversación de cientos de millones de dólares, y el Gobierno de Walz asegura que el estado lleva tiempo combatiendo e investigando estos casos.