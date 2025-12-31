Indonesia "espera" extender la búsqueda de tres españoles desaparecidos en un naufragio

En una reunión en el puesto de mando de la ciudad de Labuan Bajo, desde donde se coordinan parte del operativo, el director de la Marina de esta población, Stephanus Risdiganto, indicó que "espera" que la búsqueda continúe debido a que se está trasladando hasta la zona más recursos para tratar de localizar a los españoles.

La sexta jornada de la misión desplegada hoy "no obtuvo resultado", apuntó a EFE el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, Fathur Rahman, al término de las labores.

Rahman, antes de la reunión, indicó que el jueves decidirán si se extiende el operativo "tras conocer los resultados" de la jornada de mañana.

BASARNAS amplió hoy a 34,96 millas náuticas la zona de búsqueda, principalmente al norte del punto donde el pasado viernes naufragó el barco turístico donde viajaban los españoles en aguas de la isla de Padar -cerca del Parque Nacional de Komodo- a raíz del envite de tres grandes olas, según explicó ayer a EFE Risdiganto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la búsqueda de hoy participaron equipos de BASARNAS, policías, guardacostas, miembros de la Marina y el Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios para peinar la superficie y las profundidades de varias zonas del mar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta previsto que con las primeras luces del jueves se retome el operativo, que durante la séptima jornada barrerá el fondo marino gracias al uso de potentes equipos de sonar.

En el caso de detectar posibles restos, los buceadores tratarán de confirmarlos de manera visual, según se indicó durante la reunión de esta noche.

Localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas mantienen la hipótesis de que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

De los 11 pasajeros que viajan en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental (donde se encuentra Labuan Bajo), Emanuel Melkiades Laka Lena, visitó hoy la zona del accidente, tras viajar en lancha junto a varios líderes religiosos locales para orar por la pronta localización de los desaparecidos.

Laka Lena ya se reunió anoche con las familias de los tres españoles, entre ellos Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace dos días.

"Los vamos a encontrar", dijo Laka Lena en un emotivo encuentro en el que también se encontraba el padre de la menor fallecida.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.