Japón dice que los ejercicios militares chinos en torno a Taiwán "aumentan la tensión"

"Las recientes maniobras militares llevadas a cabo por el Ejército chino alrededor de Taiwán constituyen acciones que aumentan las tensiones en el estrecho de Taiwán, y el Gobierno de Japón ha transmitido su preocupación a la parte china", indicó el Ministerio nipón de Exteriores en un escueto comunicado.

En su primera reacción a las maniobras, que arrancaron el lunes y finalizaron ayer, Tokio subrayó que la cuestión de Taiwán debería ser resuelta "pacíficamente a través del diálogo", después de que el Gobierno chino afirmara hoy que la tendencia histórica hacia la "reunificación" es "imparable".

Los ejercicios chinos, que arrancaron once días después de que Estados Unidos aprobara un plan de venta de armas a Taiwán por un valor récord de 11.000 millones de dólares, exhibieron un estrechamiento del cerco sobre la isla para reforzar la presión estratégica sobre Taipéi.

Estas maniobras coinciden además con un deterioro de las relaciones entre China y Japón, marcado en las últimas semanas por incidentes militares, intercambios de protestas diplomáticas y medidas económicas punitivas.

El choque fue desatado por unas palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó durante una sesión parlamentaria que un posible ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una "situación de crisis", lo que justificaría la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.