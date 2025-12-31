Kallas cree que Rusia busca frustrar avance a la paz al acusar a Kiev de atacar residencia

"La afirmación de Rusia de que Ucrania recientemente atacó instalaciones gubernamentales clave en Rusia es una distracción deliberada. Moscú pretende hacer descarrilar el progreso real hacia la paz por parte de Ucrania y sus socios occidentales", escribió Kallas en sus redes sociales.

Añadió que nadie debería aceptar "afirmaciones infundadas del agresor que ha atacado de manera indiscriminada las infraestructuras y civiles de Ucrania desde el inicio de la guerra".

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un ataque frustrado de Ucrania tuvo por objetivo una residencia de Putin.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", según Lavrov, que fue citado el lunes por las agencias rusas.

Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

Ucrania ha denunciado que esas afirmaciones son falsas, y Francia consideró ayer que no hay "ninguna prueba sólida" que corrobore las acusaciones rusas de que una residencia de Putin fuese objeto de un ataque ucraniano.