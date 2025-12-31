Kast se reunirá en Lima con el presidente interino de Perú, José Jerí, el 7 de enero

La Presidencia de la República compartió en su cuenta de la red social X que el propio Jerí confirmó la visita de Kast para el próximo miércoles 7, tal como lo venía coordinando la Cancillería peruana en los últimos días.

"El presidente de la República, José Jerí, confirma que este 7 de enero recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien durante su visita al Perú sostendrá reuniones privadas con diversos sectores", informó el Ejecutivo en X.

En una entrevista del martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, recordó que están en "una coordinación muy activa con los países fronterizos" para tener "un análisis común de cuál es el problema que se presenta" en las fronteras y ver "cómo podemos cooperar, cómo podemos coordinar para que las fronteras de todos los países que limitan con el Perú estén perfectamente protegidas, resguardadas".

Asimismo, la coordinación entre las naciones vecinas busca que "haya protocolos de entendimiento entre las policías de ambos países, entre las Fuerzas Armadas, entre las autoridades migratorias, para evitar que se produzca alguna crisis", como la ocurrida hace varias semanas en la frontera con Chile con el intento de ingreso de algunas decenas de migrantes indocumentados procedentes de ese país.

De Zela informó que Perú tiene "entendimientos específicos con cada uno de los países y procuramos contar con medidas unificadas en todas las fronteras". Además, ante la pregunta si Jerí acudirá a la asunción de Kast el 11 de marzo próximo, el canciller dijo que "en cuanto se reciban (las invitaciones), el presidente tomará una decisión".

Kast ya mantuvo una breve reunión con el canciller De Zela durante su escala en Lima para llegar a Quito, donde reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en los días previos a Navidad, para proponer la habilitación de un corredor migratorio.