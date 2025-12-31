La Autoridad Palestina tras el veto israelí a 37 ONG: "No quiere testigos de sus crímenes"

"Israel no quiere testigos de sus crímenes, ni quiere instituciones que apoyen al pueblo palestino e impidan que Israel haga pasar su proyecto colonial para destruir las vidas del pueblo palestino", recoge el comunicado difundido por el ministerio palestino.

Entre las 37 organizaciones afectadas hay oenegés de países como España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, OXFAM o Movimiento por la Paz.

En este sentido, el ministerio palestino quiso poner en valor la tarea de estas entidades que "brindan apoyo humanitario, sanitario y medioambiental" especialmente a la población de la Franja que lleva más de dos años bajo asedio israelí, pero también a los palestinos de la Cisjordania.

Además, recordó que la medida "viola el derecho y las normas internacionales, incluida la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de Israel respecto a la labor de las organizaciones humanitarias".

"Instamos a los países considerados anfitriones de estas organizaciones a adoptar medidas disuasorias contra Israel por sus crímenes y graves violaciones del derecho internacional y los derechos humanos", concluye el comunicado.