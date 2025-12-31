La Bolsa de Londres firma un 2025 de récord, su mejor año desde 2009, pero termina en rojo

El índice principal, el FTSE 100 o 'footsie', disminuyó este miércoles 9,33 puntos, hasta los 9.931,38, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas británicas, generalmente más pequeñas-, cedió un 0,39 %, hasta los 22.470,38 puntos.

La perdedora de la jornada fue la minera Fresnillo, cuyas acciones perdieron un 2,29 %, seguido de la compañía química Croda International, que cayó un 2,21 % y la aseguradora Beazley, que disminuyó un 1,42 %.

En el lado contrario, ganaron valor hoy en Londres, el fondo de inversión Pershing Square Holdings, que aumentó un 1,08 %, junto a la minera Anglo American, que agregó un 0,95 % y el minorista de ropa y alimentación Marks and Spencer, que sumó un 0,76 %.

El 'footsie' cerró a la baja, aunque al filo de los 10.000 puntos, la última jornada de negociación de 2025, un año claramente alcista para el índice londinense, que terminó con ganancias anuales de más de un 21 %, su mejor resultado desde 2009.

La Bolsa de Londres ha registrado un total de 41 récords al cierre en todo este año. El último, este mismo martes, cuando alcanzó un nuevo máximo al cierre, de 9.940 puntos e intradiario, con un pico de 9.954, impulsado principalmente por las cotizadas mineras, gracias al repunte de los precios mundiales del cobre.

El FTSE-100 ha progresado al alza durante la mayor parte del año, sumando una crecida del 21,6 %, aunque tuvo que recomponerse de dos bruscas caídas en el mes de abril, provocadas por los anuncios de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

El FTSE-250 también cerró el año con ganancias de alrededor del 9 %, lo que según los analistas, puede ser un buen indicador de la salud de la economía británica de cara al próximo año.

El selectivo londinense tuvo una sesión reducida este miércoles al tratarse del día de Nochevieja, mientras que este jueves 1 de enero permanecerá cerrada por el festivo de Año Nuevo, por lo que retomará su actividad normal este viernes.