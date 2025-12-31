Mundo
31 de diciembre de 2025 - 10:20

La bolsa española cae el 0,27 % en la última sesión del año, que acaba con un alza del 49%

Madrid, 31 dic (EFE).- La bolsa española perdió este miércoles el 0,27 % hasta 17.307,8 puntos, por la caída de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas en la última sesión del año, que termina con una subida acumulada superior al 49 %, según datos del mercado.

El índice de referencia del mercado español,  el IBEX 35, que la víspera cerró en máximos históricos, perdió 47,1 puntos, ese 0,27 %, hasta 17.307,8 enteros. En diciembre subió el 5,82 % y en el mejor ejercicio desde 1993 se revaloriza el 49,27 %.

La bolsa española pasó todo la jornada con pequeñas pérdidas por la recogida de beneficios, así como por el retroceso de los futuros estadounidenses y el descenso de las plazas europeas y de casi todos los grandes valores. El barril de petróleo Brent bajaba a esta hora el 0,69 %, hasta 61,49 dólares.

De los grandes valores, bajaron Banco Santander, el 0,55 %; Inditex el 0,49 %, Repsol el 0,38 %, Telefónica el 0,34 % y BBVA el 0,15 %. Solo subió Iberdrola, el 0,05 %.