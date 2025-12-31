La bolsa española cae el 0,27 % en la última sesión del año, que acaba con un alza del 49%

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, que la víspera cerró en máximos históricos, perdió 47,1 puntos, ese 0,27 %, hasta 17.307,8 enteros. En diciembre subió el 5,82 % y en el mejor ejercicio desde 1993 se revaloriza el 49,27 %.

La bolsa española pasó todo la jornada con pequeñas pérdidas por la recogida de beneficios, así como por el retroceso de los futuros estadounidenses y el descenso de las plazas europeas y de casi todos los grandes valores. El barril de petróleo Brent bajaba a esta hora el 0,69 %, hasta 61,49 dólares.

De los grandes valores, bajaron Banco Santander, el 0,55 %; Inditex el 0,49 %, Repsol el 0,38 %, Telefónica el 0,34 % y BBVA el 0,15 %. Solo subió Iberdrola, el 0,05 %.