La factura eléctrica sube para la clase media en Panamá a partir del 1 de enero

Así lo explicaron las distribuidoras Elektra Norte SA (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste SA (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí SA (Edechi), estos dos últimas del grupo español Naturgy, de acuerdo con reportes publicados este miércoles por la prensa panameña.

ENSA, que atiende a 548.535 usuarios, afirmó que el 71,5 % de sus clientes no verá cambios en su factura, pues consumen entre 0 y 300 kWh y por tanto continuarán recibiendo un subsidio ordinario del Fondo de Estabilización de Tarifa (FET).

El resto de clientes de ENSA, unos 159.470 que consumen más de 300 kWh, sí se verán afectados por el vencimiento y la no renovación del llamado FET adicional, que estuvo vigente durante el segundo semestre del 2025, y verán un alza de entre el 2,74 % y el 5 %.

En el caso de Edemet, el 67 % de sus cerca de 590.000 clientes no sufrirán un alza en la factura, al igual que el 99 % de los usuarios de Edechi, puesto que no consumen más de 300 kWh y mantienen el subsidio FTE ordinario, que cuya vigencia fue prorrogada hasta junio de 2026.

Las tres distribuidoras eléctricas fueron objeto de multas millonarias en el último año por parte del ente regulador del sector dado el mal servicio que ofrecen, con constantes apagones, muchos de ellos extendidos por días en el interior, pese al alto costo de la tarifa.