La ONU considera "intolerable" el veto israelí a varias ONG para operar en Gaza

El Gobierno israelí anunció este martes la suspensión de las licencias de hasta 37 ONG que trabajan en Gaza y en Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026 porque considera que sus empleados "estuvieron involucrados en actividades terroristas", según fuentes del Ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

"Unas suspensiones tan arbitrarias empeoran una situación ya intolerable para la gente de Gaza", advirtió Türk.

Para el alto comisionado, esto responde a un "patrón de restricciones ilegítimas al acceso humanitario" y recordó otras medidas en este sentido de Israel, como la prohibición de operar a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), los ataques a oenegés palestinas e israelíes, y los fuertes problemas de acceso a la Franja de Gaza de otros organismos de la ONU y actores humanitarios.

Además, el alto comisionado urgió a todos los Estados, "particularmente a aquellos con influencia", a tomar medidas urgentes e insistir ante Israel para que permita "de inmediato" la entrada de ayuda en Gaza "sin obstáculos".

"Les recuerdo a las autoridades israelíes su obligación bajo el derecho internacional humanitario de asegurar los suministros esenciales para la vida diaria en Gaza, incluyendo los permisos y la facilitación de ayuda humanitaria", remarcó Türk.