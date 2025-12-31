La RD Congo conversa con el Reino Unido tras las restricciones sobre visados congoleños

"El Gobierno de la República Democrática del Congo ha sido oficialmente informado por los canales diplomáticos de las medidas previstas por el Gobierno del Reino Unido relativas a la introducción de restricciones de visado dirigidas a los titulares de pasaportes especiales congoleños", informó la madrugada de este miércoles en un comunicado el Ministerio congoleño de la Comunicación.

La RDC "reafirma su compromiso con una gestión concertada de las cuestiones migratorias, basada en el respeto mutuo de la soberanía de los Estados, de los derechos humanos y de las legislaciones vigentes en ambos países", añadió.

El Ministerio señaló que "con este fin, se han iniciado y continúan intercambios técnicos y estratégicos entre los expertos" del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección General de Migración (DGM) de la RDC y el Ministerio británico del Interior.

"Estos intercambios forman parte de un diálogo constructivo y estructurado destinado a examinar de manera continua la situación de los ciudadanos congoleños en estancia irregular en el Reino Unido y a identificar conjuntamente soluciones duraderas, eficaces y mutuamente aceptables", destacó.

Según el Gobierno congoleño, las conversaciones se han centrado hasta ahora en "los mecanismos de identificación previa de las personas afectadas".

"Se reafirma de manera constante que ningún procedimiento de retorno o expulsión puede iniciarse en caso de duda sobre la identidad de la persona afectada y que dicho procedimiento debe inscribirse estrictamente en el respeto de los derechos humanos", concluyó.

El pasado sábado Londres informó de la supresión de los servicios de tramitación acelerada de visados para ciudadanos de la RDC -cuyos políticos o figuras destacadas ya no recibirán un tratamiento preferencial al entrar el país- y alertó de que, "si la cooperación no mejora rápidamente", las medidas tomadas podrían incluso llegar hasta la "suspensión total de la expedición de visados".

"Esperamos que los países respeten las normas. Si uno de sus ciudadanos no tiene derecho a estar aquí, deben aceptarlo de vuelta", afirmó en un comunicado la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood.

El Gobierno británico reveló esta decisión después de haber lanzado una advertencia por su falta de cooperación no solo contra la RDC, sino también contra Angola y Namibia, países que acordaron finalmente facilitar el retorno de migrantes en situación ilegal y criminales.