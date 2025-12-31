Lista de las 37 ONG que operan en Gaza a las que Israel retirará mañana la licencia

Esta es la lista, a la que ha tenido acceso EFE a través de una fuente del Gobierno israelí, de las organizaciones afectadas, varias de ellas españolas, que tendrán hasta el 1 de marzo para completar el cese de sus actividades en los territorios palestinos.

4. Artsen Zonder Grenzen (Médicos sin Fronteras Holanda).

5. Campaign for the Children of Palestine (CCP Japón).

9. Handicap International - Humanity and Inclusion.

13. Médicos Sin Fronteras Bélgica.

17. Médicos Sin Fronteras España.

22. The International Rescue Committee (IRC).

23. WeWorld-GVC 24 - World Vision International.

28. American Friends Service Committee (AFSC).

30. The Palestine Solidarity Association (PSAS) Suecia.

32. Medical Aid for Palestinians Reino Unido.