Los cines franceses venden un 13,6 % menos en 2025 pero se mantienen en cabeza en Europa

Pese al descenso del consumo de la gran pantalla, Francia sigue vendiendo más entradas en sus cines que Alemania (85 millones), Italia (67 millones) y España (65 millones), según el CNC.

Los cines franceses experimentaron una evolución negativa a lo largo de todo el año, con enero como el único mes que registró un cambio positivo, al vender un 0,9 % más respecto al mismo mes de 2024, y con agosto como el peor del año, al vender un 29,6 % menos.

La reducción se debe principalmente a un menor consumo de producciones francesas, con un 15,7 % de entradas por debajo de las de 2024, año en el que el 44,7 % de las películas vistas en los cines franceses fueron de producción nacional.

El CNC consideró en su publicación que la cuota de mercado del cine francés -del 37,7 % en 2025- está "en línea con la media precrisis", y consolida la "excepción francesa en Europa".

Las películas más vistas en Francia en 2025 fueron 'Zootrópolis 2' (6,1 millones de entradas), 'Lilo & Stitch' (5,10 millones) y 'Avatar: Fuego y Ceniza' (4,58 millones), todas ellas producciones anglófonas.

La única película francesa entre las diez más visionadas del año fue 'God Save the Tuche', comedia dirigida por Jean-Paul Rouve, y que ocupa el sexto puesto de la clasificación con 2,95 millones de entradas vendidas.