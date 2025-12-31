Los gazatíes afrontan decaídos la llegada de 2026: "Vivimos en una profunda devastación"

"Gaza era hermosa, pero ahora estamos sumidos en una profunda devastación y un profundo dolor. No hay nadie entre nosotros que no haya perdido a un ser querido, que no haya perdido su hogar, que no haya encontrado un lugar al que llamar hogar", explica a EFE a dos días de la Nochevieja Zuhair Mustafa, de 41 años, desde la ciudad de Gaza.

Antes de la ofensiva de 2023, el fin de año en la Franja lo celebraban muchas familias, especialmente las cristianas pero también los palestinos musulmanes, como ocurre en el resto del mundo.

"Había celebraciones, restaurantes abiertos para nuestros hermanos cristianos, pero también para nosotros los musulmanes", detalla Zuhair.

Este gazatí habla también del "dolor" que lleva padeciendo desde el inicio de la ofensiva israelí lanzada en octubre de 2023 y que se ha cobrado la vida ya de casi 71.000 palestinos, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave, que forma parte del Gobierno de Hamás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"¿Cómo puedo celebrar cuando nuestro hogar está bombardeado y hemos despedido a seis niños muertos que esperábamos que estuvieran con nosotros en 2026?", se pregunta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa misma sensación tiene Mahmoud, quien cuenta a EFE que no ve motivos para celebrar la llegada del nuevo año mientras sus vidas, recuerda, quedaron pausadas después del 7 de octubre de 2023.

"¿Un año nuevo? Bueno, la vida para nosotros se detuvo después del 7 de octubre. Destrucción, destrucción, destrucción; ruina, ruina, ruina. Nuestro único deseo para el año nuevo es que sea un año de bondad y paz para toda nuestra patria, Gaza", cuenta Mahmoud.

La llegada de anhelada paz parece todavía lejana, ya que el Ejército de Israel sigue matando en Gaza, asegurando que lo hace contra milicianos o sospechosos que se acercan a sus posiciones, desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos.

"No hay tregua, cada día tenemos muertos, cada día nos bombardean, cada día nos destruyen. Nada más importa. La vida de desplazado es otra forma de muerte, una muerte con un sabor diferente. Familias se ahogan cada día. No hay vida en Gaza", agrega el mismo gazatí.

Según Sanidad de Gaza, Israel ha matado a más de 400 palestinos, entre ellos menores y mujeres, desde la entrada en vigor del alto el fuego, que no ha mejorado las condiciones de vida de los gazatíes.

De una población de dos millones, el Grupo de Gestión de Refugios (CCCM, en sus siglas en inglés, avalado por la ONU) calculó a finales de octubre que un millón vivían en 800 campamentos de desplazados en toda la Franja.

Y es que alrededor del 80 % de todas las estructuras de Gaza han sido dañadas por los dos años de ofensiva de Israel, según datos de la ONU de noviembre, lo que ha dejado a la gran mayoría de población sin un hogar.

"Nada nuevo. La vida es igual. Invierno, tiendas de campaña, inundaciones... La gente está realmente cansada. Van como zombis caminando por las calles. La vida está arruinada", explica a EFE Muhannad Al Kurdi, también en la ciudad de Gaza, capital del enclave que tiene ahora barrios completamente arrasados con cientos de miles viviendo en tiendas.

Las fuertes lluvias y el frío de las últimas semanas han agudizado la ya muy precaria situación humanitaria de los gazatíes a la espera de que Israel y Estados Unidos aborden la reconstrucción de la arrasada Franja de Gaza rodeada de toneladas de escombros y ruinas.

Desde su capital, el joven Mohamed Abu Salama, de 28 años, solo pide al mundo que "mire a Gaza" y que "Dios levante el asedio, abra los cruces fronterizos y permita la llegada de más ayuda".