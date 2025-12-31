Los iraníes protestan por la crisis económica por cuarto día consecutivo

En la ciudad occidental de Hamadán, cientos de manifestantes corearon consignas contra la República Islámica, entre ellas “muerte al dictador”, según imágenes publicadas por la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.

Las fuerzas antimotines lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

En Kuhdasht, también en el oeste de Irán, los videos muestran disparos por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, sin que hasta ahora se hayan reportado posibles heridos o muertos.

Además, se han registrado concentraciones en las ciudades de Gánave, Dorud, Aligudarz y Fasa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las protestas comenzaron el domingo en Teherán, protagonizadas por comerciantes de varios centros comerciales del centro y sur de la capital, incluido el Gran Bazar capitalino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, las manifestaciones se extendieron a otras ciudades e involucraron a diversos sectores de la sociedad, incluidos estudiantes de universidades de Teherán y otras urbes.

Las movilizaciones se desataron en respuesta a las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la caída del valor del rial y la inestabilidad económica, en medio de las severas sanciones de Estados Unidos y de la ONU contra Irán por su programa nuclear.

Irán enfrenta una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre ascendió al 52 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, durante 2025, la moneda iraní ha perdido un 69 % de su valor frente al dólar.