Macron promete compromisos concretos de los aliados de Kiev el 6 para proteger a Ucrania

En su discurso de fin año a los franceses, Macron se refirió a esa cita de los países que trabajan para dar garantías de seguridad a Ucrania para el caso de un alto el fuego o un acuerdo de paz con Rusia al hablar de su deseo de que 2026 sirva para reforzar su país y la independencia europea.

"En un momento en que se trata de imponer la ley del más fuerte en la gestión de los asuntos del mundo y que nuestra Europa está asediada por todas partes -señaló-, tenemos que defender nuestra independencia y nuestra libertad".

Añadió que esa independencia "exige que sigamos invirtiendo en nuestros ejércitos, en nuestras fuerzas de seguridad, en nuestros servicios públicos y en nuestra economía pese a las dificultades financieras".

El próximo 6 de enero están convocados en París los miembros de la Coalición de Voluntarios, una treintena de países -en su mayoría europeos- para dar una concreción de cuáles serán esos compromisos que se han estado preparando desde que se constituyó este grupo, a instancias de Francia y Reino Unido en febrero pasado.

Una vez que se constató que los Estados Unidos quieren limitar su implicación en la protección de Ucrania frente a Rusia, los socios de Kiev se pusieron a trabajar para tomar el relevo en un dispositivo que prevé incluso el despliegue de tropas en territorio ucraniano por parte de algunos países, en particular Francia y Reino Unido.

En su alocución de Nochevieja, Macron hizo hincapié en "los desórdenes del mundo y en nuestros propios fallos" ante una situación en la que "la guerra y la inestabilidad" continúan en Oriente Medio, con consecuencias para las economías y los intereses franceses.

Pero sobre todo, advirtió de que la guerra persiste "en el territorio europeo, con una intensidad particular desde que Rusia decidió una nueva agresión a Ucrania hace casi cuatro años".

La reunión del 6 de enero en París cobra un relieve particular después del encuentro el pasado domingo en Florida de Donald Trump con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar sobre un plan de paz que no se ha materializado por ahora.