Médicos Sin Fronteras alerta de que cientos de miles de gazatíes sufrirán el veto a 37 ONG

En un comunicado, la coordinadora de emergencias de MSF para Gaza, Claire San Filippo, advierte de que la población gazatí necesita más ayuda humanitaria, no menos, y niega que personal de su organización haya estado vinculado a actividades terroristas.

San Filippo ha hecho estas declaraciones horas antes de que el Gobierno de Israel retire mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucradas en actividades terroristas".

"Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participan en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace", ha denunciado la portavoz de la organización.

MSF ha subrayado que el sistema de salud palestino está destruido y ha precisado que atiende una de cada cinco camas de hospital y uno de cada tres partos en Gaza: en 2025 brindó 800.000 consultas externas, trató más de 100.000 casos de trauma, realizó más de 22.000 cirugías, asistió más de 10.000 partos y distribuyó casi 700 millones de litros de agua.

La organización ha señalado que los informes que sugieren que no ha cumplido con el proceso de registro para seguir operando en Gaza son inexactos, que ha presentado la mayor parte de la información requerida y ha declarado que las autoridades israelíes no les proporcionó criterios ni garantías claros.

Aun así, MSF ha asegurado que continúa buscando el diálogo con las autoridades de Israel para poder prestar servicios vitales y apoyar al debilitado sistema de salud gazatí.

Tras conocerse la decisión de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes del territorio de Cisjordania, dijo este miércoles que el Gobierno israelí "no quiere testigos de sus crímenes".