Merz recuerda en su mensaje de Año Nuevo que la de Ucrania "no es una guerra lejana"

"No se trata de una guerra lejana que no nos afecta. Porque cada vez vemos más claro que el ataque de Rusia era y es parte de un plan dirigido contra toda Europa. Alemania también es objeto diario de sabotajes, espionaje y ciberataques", señaló Merz al aludir a la guerra ruso-ucraniana en su discurso para Año Nuevo, al que tuvo acceso EFE.

En dicho mensaje, que se emitirá íntegro en la televisión alemana este miércoles a las 17.00 GMT, Merz subrayó la "dureza" con la que Rusia mantiene su guerra de agresión contra Ucrania, lo que obligará a los ucranianos a celebrar Nochevieja y Año Nuevo "en las circunstancias más adversas".

"Muchos de ellos sin electricidad, bajo una lluvia de misiles, temiendo por sus amigos y familiares", enfatizó Merz, antes de aludir a un contexto geopolítico marcado también por cómo Estados Unidos y Europa cambian actualmente su relación de socios internacionales.

"Los Estados Unidos de América fueron durante largo tiempo fiables garantes de nuestra seguridad", pero ahora los europeos deben defender sus "intereses más fuertes con sus propias fuerzas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La intervención de Año Nuevo de Merz también estuvo marcada por las alusiones a una economía internacional golpeada por la vuelta del proteccionismo y los condicionantes que afectan al rendimiento de la economía de Alemania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En la economía mundial estamos asistiendo a un retorno al proteccionismo. Nuestra dependencia estratégica de las materias primas se utiliza cada vez más como arma política en contra de nuestros intereses", dijo el canciller.

"Estos cambios geopolíticos tienen un gran impacto en nuestro bienestar, y como nación exportadora lo notamos de manera especial", abundó el jefe del Gobierno de Alemania, la tercera economía del mundo y la más importante de Europa.

En 2023 y 2024, la economía germana sumó dos años consecutivos en recesión, algo que no había ocurrido en décadas.

En 2025, pese a la llegada de Merz al Ejecutivo y el impulso de reformas en siete meses de Gobierno, la economía germana se muestra actualmente estancada, con un crecimiento cero, según datos del tercer trimestre de la Agencia Federal de Estadística (Destatis) publicados en noviembre.

La guerra en Ucrania, los cambios geopolíticos y la situación económica internacional, según Merz, prueban que el mundo se encuentra en un momento de "cambio de época", circunstancia ante la que el canciller apeló a sus conciudadanos a ser capaces de superar esos desafíos.

"Tenemos en nuestra mano la capacidad de superar cada uno de estos retos por nuestros propios medios. No somos víctimas de circunstancias externas. No somos juguetes de las grandes potencias. No tenemos las manos atadas", destacó.

"Alemania es un país magnífico que se ha reinventado una y otra vez, que ha salido fortalecido de las crisis, que ha sabido crear una nueva cohesión y que ofrece a todos sus ciudadanos un hogar digno y acogedor", abundó Merz en tono optimista, antes de aludir a la agenda reformista de su Ejecutivo y a 2026 como un año decisivo.

"Así, 2026 puede convertirse en un momento de cambio. Esa es la perspectiva que quiero ofrecerles a ustedes y a todos nosotros", dijo el canciller.

"Este puede ser un año decisivo para nuestro país y para Europa. Puede ser un año en el que Alemania y Europa retomen con nueva fuerza décadas de paz, libertad y prosperidad", concluyó.