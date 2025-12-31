Muere una niña gazatí por disparos del Ejército israelí, pese al alto el fuego

Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes cuando la niña, según detalla Sanidad, se encontraba jugando en un refugio del barrio de Al Tuffah de la capital gazatí, "lejos de la línea amarilla", el punto al que se han replegado las tropas como parte del acuerdo del alto el fuego.

Preguntado por EFE, el Ejército de Israel dijo no tener constancia de este incidente.

Lo cierto es que en estos más de dos meses de tregua, Sanidad ha contabilizado más de 400 palestinos muertos, entre ellos mujeres y niños, por ataques de Israel.

En la mayoría de los casos, el Ejército israelí ha justificado haber abierto fuego tras haber "identificado a sospechosos o milicianos" que se habían acercado a sus posiciones en la línea amarilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ya advirtió, tras la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, que cualquier gazatí que entrase en las zonas militarizadas del enclave palestino iba a ser considerado como "sospechoso".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las tropas israelíes controlan actualmente más del 50 % del territorio gazatí, si bien el acuerdo del alto el fuego impulsado por Estados Unidos contempla su retirada total en una segunda fase todavía pendiente de negociar.