Mueren dos miembros del Clan del Golfo durante una operación militar en Colombia

La operación fue realizada en la vereda (aldea) San Peruchito y en ella fue detenido alias Pablo, uno de los jefes del Clan del Golfo en la región, quien tenía una orden de detención vigente, detalló el Ejército en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Durante los combates las tropas incautaron armamento y munición, afectando de manera significativa las capacidades armadas de esta subestructura y frustrando sus intenciones de expansión criminal" en Antioquia, agregó la información.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo mandato terminará el 7 de agosto de 2026, comenzó a dialogar con el Clan del Golfo en septiembre pasado en unas negociaciones que cuentan con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

Como parte de estas conversaciones fueron creadas tres zonas especiales en el norte de Colombia para ubicar temporalmente a los combatientes del Clan del Golfo.

La creación de las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) fue acordada por el Gobierno colombiano y esa banda en los diálogos de paz que se desarrollan en Doha (Catar) y comenzarán a funcionar a partir del 1 de marzo de 2026.

El Clan del Golfo, considerado heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el grupo criminal más grande del país, con una fuerza estimada de 9.000 integrantes.