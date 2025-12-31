Omán aborda con A. Saudí esfuerzos para contener tensión con Emiratos tras ataque en Yemen

Al Busaidi fue el primer ministro de Exteriores en ser recibido por Bin Farhan en Riad desde que ayer la coalición militar liderada por el reino saudí bombardeó un cargamento procedente de EAU en el puerto yemení de Mukalla, destinado presuntamente para un grupo secesionista de Yemen.

En un breve comunicado, el ministerio omaní indicó que ambos titulares trataron "los últimos acontecimientos en el Yemen y su impacto en la seguridad y la estabilidad" de la región.

Asimismo, añadió que durante el encuentro abordó "los esfuerzos para contener la escalada de violencia y las maneras de apoyar el proceso político", profundizando en las causas de la crisis y buscando una "solución integral y sostenible".

Con ella, agregó el ministerio omaní, quieren lograr que el Yemen "preserve su soberanía", así como "su seguridad y estabilidad, teniendo en cuenta las aspiraciones de su pueblo y los intereses superiores de seguridad nacional de los países vecinos y del resto de la región".

Por su parte, y en un mensaje más breve, el Ministerio de Exteriores saudí se limitó a señalar que analizaron "los últimos acontecimientos en la región" y la necesidad de "continuar los esfuerzos para lograr la seguridad y la estabilidad".

Omán es el principal mediador entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, papel que lleva haciendo desde hace años, con el que consiguió importantes acuerdos como el alto el fuego entre Estados Unidos y los rebeldes o el reciente pacto de intercambio de 2.900 prisioneros detenidos en ambos bandos del conflicto yemení.

El encuentro se produce después de que la tensión se disparara en la zona el martes cuando la coalición militar liderada por Riad destruyó en un ataque un cargamento con material militar en el puerto yemení de Mukalla, y acusó a EAU de "alimentar el conflicto" en el Yemen por pretender entregar ese material al separatista Consejo de Transición Sureño (CTS).

Esa acción y las siguientes presiones de Riad, que acusó también a Abu Dabi de amenazar su seguridad nacional por su respaldo a los secesionistas del CTS, llevaron a EAU a anunciar la retirada de sus fuerzas del Yemen, dando lugar así a la que podría ser la segunda peor crisis diplomática en los países del Golfo Pérsico desde 2017, cuando se produjo el bloqueo a Catar.