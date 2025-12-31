Organización ecuatoriana pedirá a CIDH medidas cautelares por 2 desaparecidos más en 2024

Se trata de María Fernanda Rizzo y Francisco Peralta, una pareja que habría sido detenida por las Fuerzas Armadas el año pasado y que está desaparecida, un caso sobre el que el CDH conoció hace unos meses y que ya cuenta con medidas de acción urgente emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La CIDH solicitó al Estado "redoblar esfuerzos" para encontrar 26 desaparecidos en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa en 2024.

Las protecciones se extendieron a seis mujeres buscadoras, pues el organismo consideró que todos se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable".

La Comisión explicó que en la solicitud de medidas cautelares, presentada en abril por el CDH, se señala que las 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos realizados durante 2024, "sin que hasta la fecha se cuente con información oficial sobre el paradero de ellas, pese a las decisiones judiciales y denuncias interpuestas".

Asimismo, indicó que las buscadoras "estarían siendo objeto de amenazas y actos de intimidación por sus labores".

Por lo que ordenó al Estado construir "un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad", entregar inmediatamente "toda la información disponible que permita conocer el destino" de los desaparecidos y dar protección integral a los familiares.

Con la declaratoria de "conflicto armado interno", las Fuerzas Armadas salieron a las calles para realizar operativos con el objetivo de bajar los altos niveles de violencia criminal que se registraron en 2023 e inicios de 2024.

Sin embargo, el CDH aseguró que la Fiscalía tiene abiertas 43 investigaciones por presuntas desapariciones forzadas ocurridas desde el año pasado.

Por lo que consideró que estas medidas otorgadas por la Comisión "confirman que la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías", cuatro niños afrodescendientes de Guayaquil que fueron detenidos por militares en diciembre de 2024 y que posteriormente fueron asesinados, "no fue un hecho aislado", sino que es "parte de un conjunto más amplio de casos ocurridos bajo una política de militarización de la seguridad ciudadana y en un escenario de impunidad y violaciones graves de derechos humanos".

Dieciséis soldados fueron condenados recientemente a penas de cárcel de entre 30 meses y 34 años por la desaparición forzada de los cuatro menores.