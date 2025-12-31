Países árabes inquietos por escalada Abu Dabi-Riad y apoyan Gobierno reconocido del Yemen

En sendos comunicados difundidos en las últimas horas, países como Egipto y Catar, conocidos por su mediación en conflictos de la zona, han afirmado que mantendrán "intensos contactos" con los dos países del golfo en conflicto para contener la escalada tras el ataque aéreo de este martes por parte de la alianza liderada por Arabia Saudí de un cargamento de material militar emiratí en el puerto yemení de Al Mukalla.

"Egipto no escatimará esfuerzos para continuar sus contactos actuales con sus hermanos en Arabia Saudí y EAU, así como con la parte yemení y con el resto de las partes regionales e internacionales interesadas para reducir la escalada", dijo el ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.

Apuntó que esos "contactos" tienden también a "allanar el camino para alcanzar una solución política integral en el Yemen que satisfaga las legítimas aspiraciones y ambiciones del hermano pueblo yemení de un futuro seguro y próspero y apoye la seguridad y la estabilidad en la región" de Oriente Medio.

Catar, en una nota similar, destacó la importancia de "priorizar el diálogo, la diplomacia y los principios de buena vecindad", en tanto "afirmó su pleno apoyo al legítimo gobierno yemení y subrayó la importancia de preservar la unidad y la integridad territorial del Yemen y salvaguardar los intereses del hermano pueblo yemení, a fin de lograr sus aspiraciones de seguridad, estabilidad y desarrollo".

El comunicado de Exteriores de Catar también hizo hincapié en la importancia de preservar la seguridad de Arabia Saudí, así como del resto de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), incluidos el reino saudí y EAU, que consideró "inseparable de la seguridad catarí".

"Catar siempre apoyará todos los esfuerzos encaminados a consolidar el diálogo y la diplomacia, ya que son la mejor manera de lograr el bien, la seguridad y la estabilidad para la región y sus pueblos", añadió.

En este sentido se expresaron Kuwait, Baréin y Omán, también miembros del CCG, una alianza política y económica rica en petróleo fundada en 1981 con el fin de coordinar políticas económicas y, sobre todo, de seguridad entre sus seis componentes.

La tensión se disparó en la zona el martes después de que la denominada Coalición de Apoyo a la Legitimidad en Yemen, liderada por Riad, atacara por aire y destruyera un cargamento con material militar en el puerto yemení de Mukalla, y acusara a EAU de "alimentar el conflicto" en el Yemen por pretender entregar ese material al separatista Consejo de Transición Sureño (CTS).

Ese ataque y las siguientes presiones de Riad que acusó también a Abu Dabi de amenazar su seguridad nacional, por su respaldo a los secesionistas del CTS, llevaron a EAU a anunciar la retirada de sus fuerzas del Yemen, dando lugar así a la que podría ser la segunda peor crisis diplomática en el seno del CCG desde 2017.

Ese año, Arabia Saudí, EAU y Baréin, junto con Egipto, impusieron un bloqueo diplomático y económico a Catar, acusándolo de apoyar a movimientos islamistas y mantener vínculos excesivamente estrechos con Irán, lo que paralizó el CCG hasta la reconciliación sellada en 2021 en la ciudad saudí Al Ula que permitió restablecer relaciones, si bien dejó cicatrices políticas y una mayor cautela en la toma de decisiones colectivas.