Pakistán refuerza la seguridad en sus principales ciudades en la víspera de Año Nuevo

"Al igual que el año pasado, se ha reforzado la seguridad en las principales ciudades del país, aunque ya esté prohibido disparar al aire", dijo a EFE el portavoz del Ministerio del Interior paquistaní, Rafi Ullah.

Además de con disparos, quienes celebran la entrada del año nuevo en Pakistán lanzan fuegos artificiales, hacen sonar trompetas o vuvuzelas y conducen, en ocasiones de manera temeraria y muy ruidosa, sus vehículos.

El año pasado, treinta personas resultaron heridas por disparos durante la víspera de Año Nuevo.

Según el Ministerio del Interior de Pakistán se han desplegado equipos de agentes adicionales en Islamabad y en las capitales de las provincias del país, incluida en la Cachemira bajo control paquistaní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El jefe de Policía de Islamabad, Syed Ali Nasi Rizvi, indicó que más d3 3.500 agentes velarán por la seguridad en la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Quienes infrinjan la ley serán tratados con mano de hierro", dijo en un comunicado.

En Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, se han desplegado más de 7.200 agentes policiales, mientras que en Punjab, la mayor provincia del país actuarán más de 20.000 efectivos.

Pakistán atraviesa desde hace dos años un repunte de la violencia armada, especialmente en la zona occidental del país, en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, fronterizas con Pakistán.

El pasado 11 de noviembre, trece personas murieron en Islamabad en un ataque terrorista suicida a unos tribunales en la ciudad. El atentado fue el peor en la capital paquistaní en la última década.

Además, en 2025, Pakistán ha atravesado un año marcado por las tensiones con dos de sus países vecinos, la India, al este, y Afganistán, al oeste.