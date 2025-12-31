Panamá supera los 905 millones de dólares en bienes exportados, el "más alto" desde 2010

Este monto en las exportaciones registradas de bienes demuestra una tendencia de crecimiento del sector, y además representa el nivel "más alto" alcanzado para los primeros once meses del año en todo el período 2010-2025, señala una nota oficial de la cartera de Comercio.

El titular del Mici, Julio Moltó, dijo que "estas cifras reflejan algo más que crecimiento económico: hablan del esfuerzo de nuestros productores, de la confianza de los mercados en Panamá y de una política pública orientada a abrir puertas y generar oportunidades".

"Nuestro compromiso es seguir acompañando al sector exportador, reducir trabas y aprovechar de manera estratégica los acuerdos y regímenes que impulsen más empleo y mayor competitividad para el país", afirmó.

Entre los principales productos exportados están los camarones congelados, con 13 % del total, a los que siguen el banano, con 7,9 %, y el aceite de palma en bruto, con 7,2 %.

Según este informe, en conjunto, las diez principales subpartidas arancelarias concentran 53,4 % de las exportaciones, lo que evidencia "el peso de estos sectores en la economía exportadora".

Por su parte, cuando el análisis se realiza por capítulos del Sistema Armonizado (método estándar para clasificar mercancías en exportaciones e importaciones), los productos del mar, en particular los pescados y crustáceos, encabezan el listado con 21,8 % de participación.

Les siguen las frutas (11,9 %), grasas y aceites (10,2 %), la fundición y productos de hierro y acero (6,6 %), alimentos preparados para animales (4,5 %) y productos farmacéuticos (4,4 %), distribución que confirma que Panamá "avanza hacia una canasta exportadora más diversificada".

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para los productos panameños, con 15 % del total exportado; Taiwán ocupa el segundo lugar con 12,6 %, seguido por la Zona Libre de Colón con 7,9 % y Países Bajos con 7,7 %, este último afectado por la disminución en los envíos de banano.

Otros mercados relevantes son China, México, India, Costa Rica y Cuba que continúan mostrando movimiento, mientras Tailandia vuelve a ubicarse entre los diez principales destinos. En conjunto, estos mercados concentran 69,5 % de las exportaciones registradas del país.