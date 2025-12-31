Perú espera haber superado exportaciones agrícolas de Chile en 2025, según datos oficiales

De acuerdo con datos técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reseñados por la agencia oficial Andina, un estudio realizado hace dos años mostró "una mayor velocidad de crecimiento de las agroexportaciones peruanas y se proyectó que superarían a los envíos agrícolas chilenos en el 2027".

Sin embargo, una reciente nota técnica del mismo Ministerio señaló que, de mantenerse la tasa promedio anual obtenida por las exportaciones de Perú, de 11 %, "en el 2025 Perú estaría exportando un valor de 10.194 millones de dólares, superando ligeramente a Chile, que estaría exportando 9.979 millones".

La nota técnica destacó que "el dinamismo de las agroexportaciones peruanas habría adelantado en dos años su velocidad de crecimiento".

Andina remarcó que el llamado "boom agroexportador" de Perú tiene como una de sus principales razones a las características climáticas de la costa peruana, que la asemejan a un "invernadero natural" ideal para el avance de las exportaciones agrícolas.

En ese sentido, el Midagri detalló que el arándano "ha ganado una enorme importancia" para Perú, ya que actualmente representa el 24,7 % del total exportado por el sector agrícola nacional, con una tasa promedio de crecimiento anual de 122 % en los últimos años "hasta alcanzar la cifra récord de 2.270 millones de dólares en el 2024".

El Ministerio añadió que las exportaciones peruanas de paltas frescas crecieron a una tasa promedio anual de 21,2 % y en 2024 también alcanzaron la cifra récord de 1.248 millones de dólares.

Desde 2020, además, las exportaciones peruanas de uva superan a las de Chile y en 2024 alcanzaron los 1.705 millones de dólares, según los datos oficiales.

El Midagri sostuvo que, a pesar de la aparente rivalidad entre ambos países vecinos, existe un interés de empresas agroexportadoras de Perú y Chile "para ir juntas a otros mercados, bajo una alianza estratégica".

"Se dispondría de una mayor y extensa oferta exportable conjunta bajo la estacionalidad de la producción de cada país, y consolidaría la presencia de las exportaciones peruanas-chilenas como las más importantes proveedoras de frutas y hortalizas del mundo", concluyó.