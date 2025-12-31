Perú firma un convenio para fortalecer la lucha contra el sida y la tuberculosis

La subvención, para el periodo 2026-2028, comprenderá una financiación de 20,8 millones de dólares, destinada a reducir la transmisión y la mortalidad por VIH, mejorar la atención de las personas con esta infección, disminuir la brecha de diagnósticos de la tuberculosis (TB) y fortalecer la respuesta frente a la TB resistente a los medicamentos (TB-DR).

"Entre las principales acciones previstas se encuentra la descentralización e integración de los servicios de TB y VIH en el primer nivel de atención, con participación comunitaria y la implementación de modelos de oferta móvil de servicios", indicó el ministerio.

También se fortalecerá el diagnóstico y el tratamiento mediante el uso de radiografías digitales asistidas por inteligencia artificial, pruebas moleculares rápidas, formulaciones pediátricas y regímenes orales para TB-DR y VIH, señaló el Minsa.

El convenio da prioridad al fortalecimiento de las capacidades del personal sanitario e indica que se ampliarán las acciones de prevención y diagnóstico, así como la mejora de los sistemas de información y la interoperabilidad y el fortalecimiento de la respuesta comunitaria.

Además, se implementará un enfoque de equidad e inclusión mediante intervenciones específicas para poblaciones migrantes e indígenas, acciones de promoción legal y política, y estrategias de comunicación intercultural.

El Minsa detalló que la propuesta para la nueva subvención se realizó con la participación de la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud (Conamusa), la Dirección de Prevención y Control de VIH, ITS y Hepatitis (Dpvih), la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis (Dpctb), las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el receptor principal, Socios en Salud.