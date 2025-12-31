Ramaphosa impulsa el diálogo nacional para fortalecer la democracia en Sudáfrica

“El Diálogo Nacional continúa la orgullosa tradición de nuestro país de mantener conversaciones inclusivas para resolver desafíos, construir consenso y trazar un rumbo para el futuro”, afirmó Ramaphosa en su mensaje de Año Nuevo a la nación.

El proceso, que incluyó la realización de la primera Convención Nacional, reunió a delegados de todos los sectores de la sociedad para definir la agenda de la conversación a nivel nacional.

“Estamos recorriendo un camino que ya hemos transitado antes y seremos guiados en el proceso del Diálogo Nacional por el Grupo de Personas Eminentes, que serán los garantes de la inclusividad y la integridad del diálogo”, subrayó el mandatario sudafricano.

Ramaphosa destacó que el diálogo no solo busca fortalecer la participación ciudadana, sino también fomentar la unidad nacional y la transparencia en la toma de decisiones.

“Juntos podemos superar los desafíos de este período y asegurar que Sudáfrica avance hacia un futuro más inclusivo y fuerte”, agregó.

El presidente de Sudáfrica señaló que el Diálogo Nacional complementa los esfuerzos del gobierno para mejorar la economía, la seguridad y la infraestructura, al tiempo que promueve la cooperación entre el sector público, la sociedad civil y los ciudadanos comprometidos con el futuro del país.

“Sí, aún queda mucho por hacer. Por eso entramos en el nuevo año con renovada esperanza, mayor propósito y una confianza aún mayor en el potencial de nuestro gran país y su gente”, señaló el mandatario.

Reconoció que Sudáfrica continúa enfrentando problemas como el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, el crimen y las deficiencias en la prestación de servicios, pero aseguró que el Gobierno está aplicando una combinación de políticas para hacerles frente en coordinación con el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil.

En el plano económico, el presidente subrayó que la inflación se ha moderado, el coste de la vida está descendiendo y el rand (moneda sudafricana) se ha fortalecido, además de destacar la mejora de la calificación crediticia soberana del país por primera vez en casi veinte años.

También aseguró que el programa de transformación estructural iniciado hace cinco años comienza a mostrar resultados, ya que la mejora de la empresa eléctrica estatal Eskom permitió que el país no sufriera apagones durante varios meses.

El mandatario también destacó avances en el transporte ferroviario de mercancías y pasajeros, así como una inversión pública superior a un billón de rands (50.000 millones de euros) en infraestructura para los próximos tres años, destinada a carreteras, puertos, ferrocarriles, energía y agua.

En materia de empleo, resaltó los programas públicos e iniciativas dirigidas a jóvenes que han generado unos 200.000 puestos de trabajo.

Por último consideró que la celebración del primer G20 en territorio africano fortaleció la posición de Sudáfrica en la comunidad internacional.

“Podemos enorgullecernos de que el legado de nuestra Presidencia del G20 sea que garantizamos que la voz de nuestro continente, África, y del Sur Global sea reconocida, reflejada y respetada”, afirmó.