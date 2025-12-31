Recaudación tributaria en Paraguay creció un 8,5 % en 2025, según cifras oficiales

Paraguay recaudó cerca de 503,7 millones de dólares adicionales en impuestos en 2025, indicó el director de la Dnit, Óscar Orué.

El funcionario agregó que el 58 % de lo recaudado este año corresponde a tributos internos y el restante 42 % a impuestos aduaneros.

Igualmente, Orué destacó que desde la creación de la Dnit, que resultó de la unión de la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación, en agosto de 2023, la recaudación aumentó en 1.440 millones de dólares.

Por otro lado, señaló que, de enero a diciembre de 2025, la Dnit incautó en operativos contra el contrabando 1.029 toneladas de productos agrícolas como hortalizas y frutas y 99.638 litros de combustible.

También se decomisaron, según el funcionario, 35.142 kilos de productos cárnicos, 82.879 litros de aceites comestibles, 317 vehículos de transporte y 78.674 equipos electrónicos.

El director destacó que estas intervenciones ocasionaron un "perjuicio de más de 40 millones de dólares a las estructuras ilegales".

Los operativos de combate al narcotráfico dejaron 509 kilos de cocaína incautados, añadió Orué.

Además dijo que el país cuenta con 82.643 nuevos contribuyentes.

El proyecto de ley de presupuesto general de gastos para 2026, que el presidente paraguayo, Santiago Peña, aún debe promulgar, proyecta un crecimiento estimado del 8 % de la recaudación impositiva para el próximo año respecto a 2025.

En ese escenario, la presión tributaria se mantendría en torno al 11,6 % del producto interno bruto (PIB), según el proyecto.