Récord con 12 millones de visitantes en los monumentos nacionales franceses en 2025

París, 31 dic (EFE).- El centenar de monumentos nacionales franceses gestionados por el estatal Centro de los Monumentos Nacionales (CMN) recibieron el pasado año por primera vez una cifra récord de 12 millones de visitantes, encabezados por el Arco de Triunfo de París y la Abadía del Monte de Saint Michel, en Normandía.