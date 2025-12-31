Repartidores boicotean la Nochevieja contra la presión de envíos en 10 minutos en la India

El paro, convocado a nivel nacional por el Sindicato de Trabajadores de Servicios por Encargo y de Plataformas Digitales (GIPSWU), busca visibilizar la precariedad de un sector que sostiene la economía digital del país más poblado del mundo.

Se trata del segundo paro de trabajadores de este sector en menos de una semana, tras la protesta realizada el día de Navidad.

Aunque la Navidad y el Año Nuevo no forman parte del calendario religioso hindú, el auge de la cultura urbana ha convertido estas fechas en picos de consumo frenético en la India, lo que otorga a la huelga un impacto máximo sobre las plataformas digitales.

Uno de los líderes sindical del sector, Shaik Salauddin, detalló a la agencia local ANI que sus demandas se centran en cinco ejes, entre los que destaca la suspensión inmediata de los servicios de "entrega ultrarrápida".

Además, cambios en el sistema de pagos a los repartidores, el fin del los bloqueos injustificados a perfiles de los trabajadores, la retirada de algoritmos internos que les perjudican y prestaciones de seguridad social.

Empresas como el supermercado en línea BlinkIt han popularizado un modelo que promete entregas en menos de diez minutos, una carrera contrarreloj que, según los trabajadores, pone en riesgo sus vidas en el caótico tráfico indio.

La Institución Nacional para la Transformación de la India estima que en 2023 ya había unos 7,7 millones de personas trabajando para estas aplicaciones, una cifra que refleja la dependencia laboral de la "gig economy" en una nación de 1.400 millones de habitantes.

El sector se ha disparado tras la pandemia con el ascenso de gigantes locales como Swiggy, que debutó en la Bolsa a finales de 2023, o Zomato. Estas compañías han transformado los hábitos de consumo de la clase media india a costa de una fuerza laboral que hoy, en la última noche del año, ha decidido dejar los pedidos en tierra.