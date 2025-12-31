Rescatan una barcaza con 180 personas, 17 menores, en aguas cercanas a las Islas Canarias

El rescate tuvo lugar a últimas horas de ayer, después de que la embarcación fuera localizada a 6,4 kilómetros del puerto herreño de la Restinga.

Todos los ocupantes de la embarcación son subsaharianos y de ellos 45 son mujeres y 17 menores de edad. Procedían de Senegal, Malí, Gambia y Guinea-Conakry.

De acuerdo con el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de nueve días, desde Banjul, Gambia.

Las personas que viajaban en esta embarcación precaria, conocidas en esta zona como cayucos, fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros centros fuera de la isla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde el 1 de enero de este año hasta el 15 de dicembre, llegaron a las Islas Canarias un total de 17.553 personas a bordo de embarcaciones precarias, un 59,9 % menos que en 2024, cuando la cifra se disparó por encima de las 43.700, según datos oficiales del Ministerio español del Interior.