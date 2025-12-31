Wall Street cierra en rojo la última sesión del año y el Dow Jones baja un 0,63 %

Al toque de campana, el Dow Jones se situó en 48.063 puntos; el S&P 500 cedió un 0,74 %, hasta 6.845 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,76 %, hasta 23.241 unidades.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominaron las pérdidas, encabezadas por IBM (-1,93 %), pero destacó la subida del 4,1 % de Nike tras conocerse grandes compras de acciones de sus ejecutivos, lo que se interpreta como una apuesta de futuro.

Entre los datos que analizaron hoy los mercados estaban los subsidios por desempleo en EE.UU., que bajaron en 16.000 solicitudes respecto a la semana anterior, hasta 199.000, mejor de lo proyectado.

Esta jornada bajista sigue a una última semana del año inusual por su falta de avances, pues el conocido como 'rally de santa Claus' no se ha producido.

Ayer, por ejemplo, tuvieron una mala acogida las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que reflejaron la división en el banco central tras su última decisión de bajar los tipos de interés en un cuarto de punto.

Los principales indicadores, no obstante, cierran un año positivo, si bien más moderado que el anterior, con ganancias de casi el 13 % en el Dow Jones, del 16 % en el S&P 500 y del 20 % en el Nasdaq.

Las bolsas en EE.UU. se mantendrán cerradas mañana por el festivo de Año Nuevo.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 57,42 dólares el barril; el rendimiento del bono a 10 años en EE.UU. se elevaba al 4,163 % y el oro bajaba a 4.326 dólares la onza.