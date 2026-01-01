Arrestan en Brasil a un paraguayo que pretendía viajar a Madrid con dos kilos de cocaína

El extranjero, que no fue identificado, fue detenido en el momento en que pretendía abordar el avión con destino a la capital española luego de que agentes de la Policía Federal hallaran el alcaloide en una de las maletas que había despachado.

La droga fue encontrada en el fondo falso de la maleta durante una fiscalización de rutina en las bodegas del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, informó la Policía Federal en un comunicado.

El pasajero fue detenido en flagrancia y, tras ser acusado formalmente del crimen de tráfico internacional de drogas, fue conducido a una unidad del sistema carcelario de Río de Janeiro.

El extranjero, en caso de que se le considere culpable y dependiendo de los agravantes, puede ser condenado a una pena de entre 5 y 15 años de prisión, según establece el código penal brasileño.

