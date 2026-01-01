Aumenta a ocho los lesionados por explosiones por pirotecnia en Nochevieja en Puerto Rico

Los accidentes más recientes reportados ocurrieron en el barrio Carraízo, en Trujillo Alto -municipio vecino a San Juan-, y en el barrio Naranjo, en Moca, en el noroeste de la isla, informó la Policía.

En Trujillo Alto, de acuerdo con las autoridades, un hombre encendió a las 03.00 (07.00 GMT) una pirotecnia, conocida como "batería de 25 tiros", la cual le ocasionó laceraciones y quemaduras en el área del rostro.

Debido a las lesiones, fue trasladado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde la médico de turno indicó que su condición era estable.

En Moca, mientras tanto, un hombre de 39 años sufrió una laceración en el labio por la explosión de una pirotecnia.

El caso fue referido a la División de Explosivos de Aguadilla.

Los otros seis sucesos, incluyendo la de un menor de 11 años a quien se le amputó su mano derecha en Trujillo Alto, ocurrieron en los municipios de Río Grande, Yabucoa, Las Piedras, Aguada y Corozal.

El menor, según explican las autoridades en un informe, quedó herido en una urbanización en Trujillo Alto.

El niño fue transportado por sus padres hacia la sala de emergencias del Centro Médico de San Juan para recibir asistencia médica, donde la médico de turno indicó que el menor tuvo una amputación de su mano derecha.

La Policía dio conocimiento al Departamento de la Familia para que lleve a cabo su respectiva investigación y posible negligencia de los padres del menor.