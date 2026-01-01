Chipre toma las riendas de la UE con el foco en la defensa y la cooperación regional

"Nuestra Presidencia trabajará con determinación para dar un nuevo impulso al proyecto europeo y contribuir de manera sustancial al siguiente paso de nuestro camino común, hacia una Unión autónoma y abierta al mundo, hacia una Europa que sea un continente de paz, seguridad, prosperidad y cooperación", señaló hoy el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis a la agencia estatal de noticias CNA.

'Una Unión autónoma, abierta al mundo', es justo el lema de esta segunda presidencia, tras la que ejerció en 2012, ocho años después de su entrada en la UE.

El contexto geopolítico es muy distinto, pero el geográfico sigue marcado por su ubicación entre Europa, Asia y África y su compleja realidad como isla dividida desde la invasión turca de 1974.

El país debe afrontar decisiones clave como su plena adhesión al espacio Schengen y el relanzamiento del proceso de reunificación de la isla, mientras gestiona un entorno regional cada vez más inestable, que sitúa la seguridad y la defensa en el centro de su agenda europea.

"El mensaje central tiene dos elementos interconectados: la autonomía y una Unión abierta al mundo. Ambos funcionan de manera complementaria", explica la viceministra de Asuntos Europeos, Marilena Raouna, en declaraciones que publica hoy el diario Phileleftheros.

"La invasión rusa de Ucrania rompió la ilusión de que la estabilidad y la seguridad estaban garantizadas y puso de relieve las dependencias estratégicas de la UE en ámbitos como la seguridad y la defensa, la energía, la economía y el comercio. Tras Ucrania, quedó claro que el debate sobre la autonomía estratégica debe pasar de la teoría a la práctica", declara en esa entrevista.

Raouna subraya que, para Chipre, el siguiente paso en la evolución de la Unión Europea es precisamente la autonomía estratégica, con el objetivo de dotarla de contenido sustancial en todas sus dimensiones: seguridad, defensa, preparación, competitividad, acción exterior y cohesión social.

Entre las prioridades de Nicosia figura acelerar la aplicación del Libro Blanco sobre la defensa europea.

El apoyo a Ucrania seguirá siendo una "prioridad absoluta", subrayó recientemente Jristodulidis, al recordar que su país "conoce de primera mano lo que significan la invasión y la ocupación", en referencia a la intervención militar turca de 1974, en respuesta a un golpe de Estado que buscaba unir la isla con Grecia.

La isla está desde entonces dividida en dos zonas, la República de Chipre, de cultura griega y miembro de la UE, y la República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara.

El Gobierno chipriota defiende que el refuerzo de la defensa europea y una UE "más autónoma" deben ir acompañados de un fortalecimiento de las relaciones transatlánticas y de la cooperación con la OTAN, a la que Chipre no pertenece.

Ante las preocupaciones de círculos europeos sobre si la tensa relación con Turquía podría interferir en prioridades como la participación turca en el plan SAFE, de adquisición de material militar o en la cooperación UE-OTAN, Raouna subraya que "todas las presidencias están bajo estrecha vigilancia".

La ambición de Chipre de reforzar los vínculos regionales queda reflejada en la lista de invitados extracomunitarios a la ceremonia de apertura del semestre chipriota, prevista para el próximo 7 de enero en Nicosia.

Además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, se espera la presencia del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, y del secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

Los líderes del sur del Mediterráneo también han sido invitados a la cumbre informal de los Veintisiete, prevista para los días 23 y 24 de abril, incluido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pese a las tensiones entre Nicosia y Ankara por la división de la isla.

La reunión del Colegio de Comisarios, encabezada por Von der Leyen, se celebrará los días 15 y 16 de enero en el puerto de Limasol.

Durante el semestre, la UE prevé avanzar en su primera estrategia portuaria y en el Pacto por el Mediterráneo, así como en la conectividad digital y energética, la migración irregular y la gestión del agua.

Entre las prioridades figura avanzar en las negociaciones de adhesión con los Balcanes occidentales, Ucrania, Moldavia y Turquía, así como poner en marcha el pacto de migración y asilo y preparar el marco financiero plurianual 2028-2034, con el objetivo de un presupuesto «ambicioso y equilibrado".