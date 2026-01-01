Decenas de personas murieron en ataque con drones ucranianos en región ocupada por Rusia

"Según información preliminar, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. Las cifras se están aclarando. Muchos murieron quemados vivos. Un niño murió", informó el gobernador regional prorruso, Vladímir Saldo, a través de Telegram.

Según el gobernador los drones transportaban material incendiario, antes usado para quemar los campos de cultivo de la región ocupada.

"Así es la paz que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski afirma buscar", añadió después de que el Kremlin acusara a Ucrania de atacar la residencia de Putin con drones el pasado fin de semana con el supuesto objetivo de minar las negociaciones entre ambos países para alcanzar una paz.

Los heridos fueron enseguida transportados desde Jorli, el lugar del ataque, a hospitales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014, comunicó un funcionario de la región peninsular.

La propaganda rusa no dudó rápidamente en hacer paralelismos con el nazismo.

"No son solo criminales de guerra, son sádicos dignos de sus padres espirituales, la Gestapo", escribió la directora del medio propagandístico ruso, Margarita Simonyán, en su canal de Telegram.