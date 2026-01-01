El BCE integra a Bulgaria en el euro con imágenes en su sede para el país balcánico

Un juego de luces que incluye una imagen de la bandera búlgara, compuesta por franjas horizontales de color blanco, verde y rojo, comenzó a proyectarse al caer la noche este jueves sobre la fachada ribereña del emblemático edificio del BCE de Fráncfort.

La decoración lumínica, inspirada por el "Himno de la Alegría", composición de Ludwig van Beethoven convertida en himno europeo, permanecerá hasta el próximo 11 de enero en señal de unidad europea.

"Bienvenida Bulgaria" y "el euro es un símbolo de confianza" son algunos de los mensajes que acompañan la composición visual concebida en honor a la entrada en la moneda comunitaria del Bulgaria.

"El euro no es sólo una moneda, es un símbolo de pertenencia", afirmó en un mensaje el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), Dimitar Radev, durante la Nochevieja.

El pasado martes tuvo lugar una puesta a punto del espectáculo luminoso que acompañará los primeros once días de 2026 la sede del BCE, en un momento en los que el euro se muestra fuerte frente al dólar.

El día de Nochevieja, la moneda europea cotizaba a 1,173 dólares sobre las 16.00 GMT, después de que, hace casi justo un año, el euro estuviera en niveles bajos nunca vistos desde 2022: 1,027 dólares.

La economía de Bulgaria, con una población de 6,4 millones de habitantes y un PIB per cápita de 24.300 euros -por debajo de la media europea (38.100 euros)-, representa el 0,5 % de todo el Producto Interior Bruto de la Unión Europea (UE).